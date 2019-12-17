ارتفاع ديون بنك الاستثمار القومي لـ529.7 مليار جنيه في مارس الماضي

ارتفعت ديون بنك الاستثمار القومي المجمعة في مارس الماضي والتي تتزامن مع الربع الثالث من السنة المالية الماضي إلي 529.714 مليار جنيه مقابل 483.342 مليار جنيه في ديسمبر من نفس العام بفارق زيادة بلغ 46.4 مليار جنيه.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن ارتفاع جملة الدين المحلي لبنك الاستثمار القومي إلي 583.1 مليار جنيه في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 538.82 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي .
وسجلت ديون بنك الاستثمار جراء الاقتراض من صندوق التأمين الاجتماعي نحو 392.96 مليار جنيه في مارس الماضي بعد أن سجلت 346.6 مليار جنيه في ديسمبر من نفس العام.
ووصلت ديون البنك من شهادات الاستثمار إلي 134.431 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتي مارس 2019.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن ارتفاع جملة الدين المحلي لبنك الاستثمار القومي إلي 583.1 مليار جنيه في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 538.82 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي .
وسجلت ديون بنك الاستثمار جراء الاقتراض من صندوق التأمين الاجتماعي نحو 392.96 مليار جنيه في مارس الماضي بعد أن سجلت 346.6 مليار جنيه في ديسمبر من نفس العام.
ووصلت ديون البنك من شهادات الاستثمار إلي 134.431 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتي مارس 2019.