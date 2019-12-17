أحمد موسى عن حوار السيسي مع شباب العالم: قوي جدا وبه رسالة واضحة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس السيسي أجرى حوارا مفتوحا مع مجموعة من الشباب من مختلف الجنسيات ، موضحا أن الشباب سألوا عدة أسئلة خلال لقائهم بالرئيس السيسي.



وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن رد الرئيس على التساؤلات كان مهما وقويا جدا وكان بمثابة رسالة واضحة.



وأوضح أحمد موسى أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء مع الشباب انه إنسان مسالم جدا ولكنه مقاتل عندما يفرض عليه القتال بأشرس مما يتصورون.



وشدد على أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم هي أنجح النسخ الثلاث، مشيرا إلى أن فعاليات النسخة الثالثة انتهت، ويتم بعد فترة قليلة الاستعداد والتجهيز للنسخة الرابعة للمنتدى.



ودارت خلال منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.



وكانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



