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فن

موعد ومكان عزاء والد الفنانة سهر الصايغ

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:04 ص
سهر الصايغ
سهر الصايغ
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أحمد إبراهيم
كتبت الفنانة سهر الصايغ منشورًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه تفاصيل عزاء والدها الذى توفى صباح أمس.

وعلقت سهر الصايغ قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاء المغفور له بإذن الله والدي دكتور محمد الصايغ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي، قاعة الإيمان بالتجمع الخامس.. بالله عليكم تدعوله".

وكانت قد أعلنت الفنانة سهر الصايغ وفاة والدها الدكتور محمد الصايغ، وكتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفى إلى رحمة الله الواسعة والدى الدكتور محمد الصايغ".

وتواصل سهر الصايغ تصوير مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف، بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل، وجار تسكين باقي الأبطال، وهو من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

مسلسل النهاية هو أول عمل يجمع بين يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل منذ فيلم هي فوضى للمخرج يوسف شاهين.

من ناحية أخرى تشارك سهر الصايغ أيضًا فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة مجدي زكي وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وكان من المقرر بدء تصوير مشاهدها بعد يومين، ولكن سيتم تأجيلها بسبب وفاة والدها.
موعد ومكان عزاء والد الفنانة سهر الصايغ
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