نيرمين الفقي تستعد للاحتفال بـ الكريسماس.. صور

شاركت النجمة نيرمين الفقى، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من استعدادها للاحتفال بالكريسماس.



وظهرت نرمين الفقى باطلالة شتوية انيقة وهى امام شجرة كريسماس عملاقة، استعداد للاحتفال، حيث لاقت اعجاب متابعيها.



ويستعد عدد كبير من نجوم الفن ، للإحتفال بهذه المناسبة، على طريقتهم الخاصة، وذلك قبل أيام قليلة تفصلنا عن الإحتفال بعيد رأس السنة.



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى ، مشاركتها فى حكاية “ما يطلبه المستمعون” ، من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3”.



حكاية “ما يطلبه المستمعون” ، من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3”، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.