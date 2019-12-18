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فن

في ذكرى ميلاد الراحل.. إيمي طلعت زكريا: كل عيد وأنت في الجنة يا نبض قلبي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:28 ص
الراحل طلعت زكريا
الراحل طلعت زكريا
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محمد بدران
وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا رسالة إلى والدها الفنان الراحل ، بمناسبة ذكرى ميلاده، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ايمى طلعت زكريا صورة له مع والدها الراحل، وعلقت على الصور قائلة: "أحلى هديه ليك ف عيد ميلادك انهارده انى ادعيلك بالرحمة انا وكل اللى بيحبوك، يا نبض قلبى، وحبيبى، كل عيد وانت ف الجنه 18".

والفنان الكوميدى طلعت زكريا فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، حيث لفظ أنفاسه داخل أحد مستشفيات الدقي.

يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.

ورحل طلعت زكريا عن عالمنا بعد رحلة مع المرض، ورحلة عطاء كبيرة قدم خلالها عددا كبيرا من الأدوار المميزة.
في ذكرى ميلاد الراحل.. إيمي طلعت زكريا: كل عيد وأنت في الجنة يا نبض قلبي
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