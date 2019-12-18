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أخبار العالم

مقتل 7 مسلحين في اشتباكات مع قوات الحرس الوطني بالمكسيك

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
شتباكات مع قوات الحرس
شتباكات مع قوات الحرس الوطني بالمكسيك
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أش أ
أعلن الحرس الوطني المكسيكي مقتل 7 مسلحين، وأحد ضباطه، في تبادل لإطلاق النار اندلع بين الجانبين في ولاية "جواناخواتو".

وقالت السلطات المكسيكية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن المشتبه بهم فتحوا النار على دورية تابعة لقوات الحرس الوطني على طريق سريع بالقرب من مدينة "إيرابواتو"؛ مما دفع الضباط إلى الرد وبدأت الاشتباكات بين الجانبين.

يشار إلى أن "جواناخواتو" تعتبر من الولايات الزراعية والصناعية التي تشهد هدوءا نسبيا إلى حد ما .. إلا أنها سجلت هذا العام جرائم قتل أكثر من أي ولاية أخرى في المكسيك بإجمالي 3211 جريمة في الأشهر الـ11 الأولى من 2019.

وتنتج الكثير من أعمال العنف في ولاية "جواناخواتو" عن قيام عصابات بسرقة الوقود من الأنابيب التابعة الحكومة.
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