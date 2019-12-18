شركة إسرائيلية تكتشف ثغرة أمنية خطيرة في واتساب.. تعرف عليها

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن باحثين من شركة "تشيك بوينت" الإسرائيلية للتقنيات البرمجية، شخصوا ثغرة خطيرة للأمان في تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب".



وبحسب الموقع، تُتيح ثغرة الأمان هذه، زج رابط ضار (خبيث) في محادثة دردشة جماعية، تسبب عُطلا في التطبيق لدى جميع أعضاء المجموعة، حيث يمكن حلّ المشكلة، بإزالة التطبيق وإعادة تنزيله.



وأضاف الموقع، أنه بوسع كل عضو في مجموعة الدردشة الجماعية، إرسال الرابط الخبيث إلى المجموعة، عبر الموقع الإلكتروني لـ"واتساب" على شبكة الإنترنت "WhatsappWeb"، بفضل الثغرة الأمنية التي اكتشفها الباحثون.



وأشار الموقع إلى أن التطبيق يتعطل تلقائيًا وبشكل مباشر عند إرسال الرابط إلى المجموعة، ويتم حذف جميع بيانات الدردشة، ولا يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيق، إلا إذا أزالوه بالكامل.



وأوضح الموقع أن شركة "تشيك بوينت"، أبلغت "واتساب" عن الثغرة، ليتم إصلاحها في غضون أيام قليلة.