قائد سوريا الديمقراطية يكشف تعاون تركيا مع داعش لاحتلال شمال سوريا

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي يشاركون الجيش التركي في هجماته على مناطق شمال سوريا، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان في أكتوبر الماضي.



وأضاف عبدي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أن تركيا هي من سمحت بتمدد تنظيم داعش، لافتا إلى أنها لم تقبل بشكل رسمي المشاركة في الحرب على داعش.



وأوضح أن "النظام التركي هو السبب في تهجير ملايين السوريين"، مشيرًا إلى أن أنقرة تستخدم ورقة اللاجئين في تهديد الغرب.



وتابع "عبدي"، قوله إن تركيا تنفذ عمليات تهجير وتطهير عرقي ضد الأكراد في شمال سوريا، وذلك عقب عدوانها على شمال سوريا، مؤكدا أن أنقرة تستهدف احتلال الأراضي السورية وضم الشمال السوري.



وكانت تركيا أطلقت عملية عسكرية في أكتوبر الماضي، على شمال سوريا، بذريعة محاربة الأكراد، مما أثار انتقادات دولية واسعة.