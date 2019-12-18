يوفنتوس في ضيافة سامبدوريا اليوم بالدوري الإيطالي

يحل فريق يوفنتوس، ضيفًا على نظيره سامبدوريا اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 والمقدمة من يوم 22/12/2019 المقبل، بالدوري الإيطالي "كالتشيو".



موعد مباراة سامبدوريا ضد يوفنتوس والقناة الناقلة.



من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "ماراتسي" معقل سامبدوريا، وتُنقل المباراة عبر قناة (بي إن سبورتس 4).



ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي



يحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الكالتشيو برصيد 39 نقطة، خلف إنترميلان المتصدر بفارق الأهداف فقط، بينما يأتي سامبدوريا في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.



ويدخل يوفنتوس المباراة لاستدراج سامبدوريا، من أجل تحقيق الثلاث نقاط، وخطف الصدارة مؤقتًا من إنتر ميلان.



ويفتقد يوفنتوس لخدمات فويتشيك تشيزني حارس الفريق الأساسي، والذي غاب عن المباراة الماضية بسبب إصابة في الكتف.