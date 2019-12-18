هل تقبل صلاة مريض قسطرة البول ؟ الإفتاء ترد

هل تقبل صلاة مريض يحمل قسطرة بول ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





ورد العجمي، قائلًا: صلاته صحيحة، لأنه صاحب عذر، المهم أن يتوضأ قبل الصلاة مباشرة.





حكم صلاة مريض يركب قسطرة البول

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تجوز الصلاة للمريض الذي يركب قسطرة البول.





وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال " ما حكم الصلاة لمن يركب قسطرة البول؟ أنه ينبغي على هذا المريض أن يتوضأ لكل وقت صلاة حتى مع وجود هذه القسطرة ولا حرج عليه بعد ذلك.





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وأشار إلى أن سلس البول هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه ان يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.





وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صلي ولو قطر الدم على الحصير)، وسواء فى هذا كان رجلًا أو امرأة نفس الحكم، فمن يعانى من هذا المرض وهو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج فهو لديه سلس.





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الصلاة لا تسقط عن المرء ما دام عقله معه، ولكن تجب عليه كيفما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".





وأضاف "جمعة" فى إجابته على سؤال «والدتى مريضة فما حكم الصلاة مع تركيب القسطرة؟»، أنه يجوز لها الصلاة وتتوضأ وتكون صلاتها صحيحة ولا حرج في ذلك.





وأشار إلى أنه يجوز الصلاة مع تركيب القسطرة للضرورة، والأصل أن القسطرة حاملها للنجاسة، ولكن طالما أن هذا أمر طارئ ولا يمكن تجنبه فعلينا ان نرشد المريض إلى الصلاة.



