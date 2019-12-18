منظمة خريجي الأزهر: نعمل وفقا للرؤية المجتمعية للعناية بتنمية الشباب

عقدت اليوم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، احتفالها السنوي لتكريم المشاركين بمشروع "سفراء الأزهر"، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أ.د محمد عبد الفضيل القوصي، أسامة ياسين، أ.د محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونواب وعمداء الكليات بالجامعة.



وأكد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة خلال كلمته بالحفل، على أهمية هذه المناسبة، لإبراز دور المنظمة في تأهيل وتطوير شباب الأزهر من الطلبة، والموظفين الأزهريين، وأعضاء هيئة التدريس- بأهم المهارات وأحدث أدوات التدريب المعاصرة، لتعزيز دور المسئولية المجتمعية للأزهر في التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالتشبيك والمشاركة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والقطاع الخاص محليًا ودوليًا، لجعلهم قادرين علي صنع مستقبل أفضل للوطن.



وقال د.محمد أبو زيد الأمير- نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري : "إن الأزهر يحمل علي عاتقه حماية الشباب من التطرف، وتأهيلهم لمواجهة التحديات الراهنة نحو بناء دولة قوية، وكذلك تحمله نشر الأمانة العلمية للعلوم الأزهرية ، فالأزهر له مكانته فى قلوب مسلمى العالم، يأتى إليه الوافدون من شتي بقاع الأرض، لينهلوا من علومه النظرية والتطبيقية، لتكون معينًا لهم عند رجوعهم لبلدانهم".



كما أكدت د. أنوار عثمان - مدير إدارة المشروعات بالمنظمة - المشرف على مشروع سفراء الأزهر، أن المنظمة تعمل فى ذات الاتجاه الذي يحقق الرؤية المجتمعية للعناية بتنمية الشباب، وصقلهم بالمهارات المختلفة، لصنع أجيال قادرة علي تحمل المسئولية علي كافة المستويات وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.



وعبر أحد ممثلي سفراء الأزهر، عن امتنانه لمشاركته بمشروع سفراء الأزهر الذي تتبناه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، مشيرًا إلى العديد من الرسائل التى تعلمها من هذا المشروع، أهمها أن العلوم الشرعية جزء لا يتجزأ من العلوم الكلية، تؤهل الطالب الأزهرى لأن يتكيف مع الواقع المعيش، فضلًا عن إتاحة الفرصة للطالب الأزهرى لالتحاقه بالبرامج والورش والمعسكرات التى يتيحها برنامج مشروع سفراء الأزهر من خلال الإعداد التكنولوجى والمهارى والفكري بما يؤهله لسوق العمل والمنافسة.



تم خلال الحفل تكريم العديد من المؤسسات (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إنجاز مصر، والرهبنة الفرنسيسكانية)، كما تم تكريم العديد من الشخصيات الأزهرية.



وكذلك تكريم المنسقين لمشروع سفراء الأزهر بعدد (32) كلية، وتكريم لعدد (8) كليات، (كلية البنات الإسلامية بطيبة - كلية الدراسات الإسلامية بنات بني سويف - كلية التجارة بنات القاهرة - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - كلية الدراسات الإسلامية بنات المنصورة -كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات دمنهور - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ).

