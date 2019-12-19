100 قطعة.. لوح تيتي وبردية وادي الجرف في معرض الحفائر الفرنسية.. صور

افتتح د.خالد العناني وزير الآثار وسفير فرنسا ستيفان روماتيه معرض "الحفائر الفرنسية في مصر: بحث، تعاون،ابتكار"، مساء أمس والذي يستمر لمدة شهرين،وتنظمه وزارة الآثار والمتحف المصري بالتحرير والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (Ifao).





المعرض يأتي في ختام العام الثقافي المصري الفرنسي 2019، ويمكن لزوّاره الاطلاع علي المعروضات وهي مجموعة مختارة من القطع الأثرية المتميزة المكتشفة بواسطة بعثات الحفائر الأثرية الفرنسية العاملة في مصر.





يضم المعرض حوالي 100 قطعة أثار مختلفة الأشكال والأحجام والمواد المصنوعة منها،وهي ذات أهمية علمية ومتحفية كبيرة، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى فترة العصور الوسطى.





وبعض القطع استثنائية وليس لها مثيل في أي متحف في العالم، ومنها مجموعة كبيرة من ورق البردي يعود تاريخها إلى نهاية عصر الملك خوفو، تم اكتشافها بموقع وادي الجرف، والتي تعد حتى الآن أقدم كتابات على أوراق البردي تم اكتشافها على الإطلاق بمصر.





ولوح تيتي عنخ الحجري، المكتشف في عام 2018 في مقبرة العساسيف، والذي يتميز بجودة ودقة نحته البارز فضلًا عن زخارفه المنسقة بشكل مميز، أو اثنين من اللوحات الخشبية من موقع باويط، التي يرجع تاريخهما إلى النصف الأول من القرن السابع الميلادي يصوران الملائكة ميخائيل وجبريل.



