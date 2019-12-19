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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 19 -12-2019.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:29 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على "قناة مصر الأولى" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الخميس 19-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو الآتي:

سجل سعر الدولار الأمريكي 16.07 للبيع و16.17 للشراء
سجل سعر اليورو 17.87 للبيع و18.01 للشراء
سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.13 للبيع و21.38 للشراء
سجل سعر الدينار الكويتى : 52.74 للبيع و53.33 للشراء
سجل سعر الريال السعودى 4.27 للبيع 4.31 للشراء
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