أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 19 -12-2019.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على "قناة مصر الأولى" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الخميس 19-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.





وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو الآتي:





سجل سعر الدولار الأمريكي 16.07 للبيع و16.17 للشراء

سجل سعر اليورو 17.87 للبيع و18.01 للشراء

سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.13 للبيع و21.38 للشراء

سجل سعر الدينار الكويتى : 52.74 للبيع و53.33 للشراء