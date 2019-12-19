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محافظات

تداول 633 شاحنة و46 سيارة بموانئ البحر الاحمر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
ميناء
ميناء
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حسن غنيمة
اعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 633 شاحنة بضائع و46 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهى امانة، الحرية، الجونة تريدر، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 144 شاحنة و8 سيارات.

بينما تغادر السفينتان الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 133 شاحنة و8 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 111 شاحنة و25 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى امانة، الحرية، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة و10 سيارات.

كما يشهد ميناء نويبع رحلة كوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 53 شاحنة و2 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس رحلة كوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا وعلى متنها 80 شاحنة و2 سيارة بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى متجهة لميناء شرم الشيخ.
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