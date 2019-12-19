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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة بدر يعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:26 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة، بالدورة الجديدة 2020 /2021، موضحًا أنه سيتم تلقي طلبات الترشح بالمركز التكنولوجي بمقر جهاز المدينة، حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2019.

وأضاف المهندس عمار مندور: يشترط في المتقدم، أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة مثبتا ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل سن المتقدم عن (21 سنة)، وأن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين،(رئيس – نائب – عضو...).

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للترشح، أوضح رئيس الجهاز، أنه على المتقدم للترشح، سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها، مرفق بها صورة المؤهل الدراسي، وصحيفة للحالة الجنائية حديثة خالية من أية أحكام، والمستند الدال على تأدية الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، وعدد 6 صور شخصية، مشيرًا إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد المواعيد المحددة، وكذا الطلبات غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها، وأنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمستوفين للشروط لاحقًا.
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