بسبب البرازيل.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول فلسطين

انطلقت اليوم أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة العراق وبحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس مكتب الأمين العام، والسفير سعيد أبو على الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الشئون الفلسطينية، وذلك لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل عبر فتح مكتب تجاري بالقدس.



ويعقد الاجتماع بناءً على طلب فلسطين لحث الحكومة البرازيلية على التراجع عن هذه السياسات التي تضر بمصالح الشعب البرازيلي ولا تساعد في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط.



ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها خاصة وأن هذه الخطوة تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين والتي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس.