ضبط 6 أطنان من الحلوى مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 6 أطنان من الحلوى مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصانع حلويات يقوم صاحبه بتجميع الحلوى المنتهية من المحلات والمصانع ويعيد تعبئتها بتواريخ صلاحية جديدة وطرحها بالأسواق بمركز السنطة.





تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بورود معلومات إلى العقيد محمد نصحى وكيل الإدارة والمقدم محمود غرابة الضابط بالإدارة، بقيام " ع,أ " 37 سنة بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلويات بقرية شبرابيل بمركز السنطة، وتجميع الحلوى المنتهى صلاحيتها من الأسواق لإعادة تعبئتها وبتواريخ صلاحية جديدة وبيعها للمحلات.



