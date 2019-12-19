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حوادث

ضبط 6 أطنان من الحلوى مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:03 م
حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة
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أحمد على
ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 6 أطنان من الحلوى مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصانع حلويات يقوم صاحبه بتجميع الحلوى المنتهية من المحلات والمصانع ويعيد تعبئتها بتواريخ صلاحية جديدة وطرحها بالأسواق بمركز السنطة.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بورود معلومات إلى العقيد محمد نصحى وكيل الإدارة والمقدم محمود غرابة الضابط بالإدارة، بقيام " ع,أ " 37 سنة بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلويات بقرية شبرابيل بمركز السنطة، وتجميع الحلوى المنتهى صلاحيتها من الأسواق لإعادة تعبئتها وبتواريخ صلاحية جديدة وبيعها للمحلات.

كما يشكل تلك الوقائع خطورة على الصحة العامة وعلمه بذلك، وتمت مداهمة المصنع المكون من 3 طوابق وضبط 6 طن حلويات متنوعة – شيكولاتة ومقرمشات أطفال وملبس وسوداني وكرسبى.

كما تم التحفظ على المضبوطات وتشميع المصنع وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم.
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