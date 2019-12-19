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محافظات

لمخالفتهم الشروط.. إخلاء 6 وحدات من إسكان حالات الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:55 م
المهندس مجدي حسن
المهندس مجدي حسن الطماوي
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منصور ابوالعلمين
قال المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الخميس، إن المركز نفذ قرارات إدارية لإخلاء 6 أسر من وحدات إسكان الحالات الأولى بالرعاية.

وأضاف الطماوي، أنه جرى تنفيذ قرارات الإخلاء رقم 134 و170 لسنة 2019، لمخالفة شاغلي هذه الوحدات بالقانون، من حيث مخالفة شروط استحقاق الوحدة السكنية، فمنهم من حول الوحدة السكنية لمخازن وجرى ترك بعض الوحدات خالية، ما يؤكد عدم استحقاقها، وجرى تأجير بعض الوحدات السكنية بالباطن.

أوضح الطماوي، أن المركز شكل لجانًا للمرور الدوري على هذه الوحدات لمتابعة مدى استحقاق شاغليها من عدمها.

وأشار الطماوي، إلى أن الوحدة المحلية لمركز الخارجة، نفذت قرارات إخلاء للعديد من المنتفعين لوحدات إسكان الأولى بالرعاية خلال العام الجاري، لاكتشاف عدم أحقيتها في هذه الوحدات ومخالفة شروط الاستحقاق.
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