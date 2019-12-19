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رياضة

الشيخ بديلا لصبحي الغائب.. تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:35 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز كالتالى :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط : اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ ، جونيور أجايي

خط الهجوم : مروان محسن

وضمت دكة البدلاء لمباراة اليوم كلا من : شريف إكرامي، حسام عاشور، وليد أزارو ، جيرالدو، سعد سمير، محمود وحيد وليد سليمان.
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