الجهاز الفني للأهلي يتفقد أرضية ملعب حرس الحدود بالمكس



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول



خط الوسط : اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ ، جونيور أجايي



خط الهجوم : مروان محسن



وضمت دكة البدلاء لمباراة اليوم كلا من : شريف إكرامي، حسام عاشور، وليد أزارو ، جيرالدو، سعد سمير، محمود وحيد ووليد سليمان.



حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، على تفقد أرضية ملعب استاد حرس الحدود (المكس) عقب وصول حافلة الفريق، قبل ساعة ونصف الساعة من مواجهة الإسماعيلي.ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري.ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة الانتصارات، والاستمرار في صدارة الدوري.ويضم تشكيل الأهلي: