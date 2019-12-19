AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني يستعين بالراقصة جوهرة في أغنية فيلمه الجديد الفلوس .. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:02 م
تامر حسنى و جوهرة
تامر حسنى و جوهرة
Advertisements
نبيل العدوى
انطلقت الأغنية الرسمية لفيلم الفلوس من بطولة تامر حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك، وتحمل الأغنية عنوان حلو المكان، وهي من تأليف أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو، كما تظهر في الأغنية الراقصة جوهرة، ومن المنتظر إطلاق الأغنية على المحطات الإذاعية قريبًا.


يدور الفيلم حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفلوس من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، الذي يشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام، وهو من إنتاج مشترك بين شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وشركة أفلام مصر العالمية وشركة الكوت.

وتتولي دولار فيلم توزيع الفيلم داخليًا، وتقوم شركات فرونت رو فيلمد انترتينمنت والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض خاص لفيلم تامر حسنى الجديد الفلوس فى 6 أكتوبر

كسر الرقم العالمي بأكثر من ضعفين | تامر حسني يدخل موسوعة جينيس

بعد حصوله على جائزة جينيس ريكورد.. محمد هنيدي يهنئ تامر حسني

تركى آل الشيخ يهنئ تامر حسنى بعد حصوله على جائزة جينيس ريكورد

رد فعل تامر حسني على تهنئة تركي آل الشيخ بدخوله موسوعة جينيس

بعد دخوله موسوعة جينيس .. شذى: مبروك تامر حسني فخورة بك مرتين

ترشيحاتنا

توقف عن تناولها فورًا.. 7 زيوت نباتية تسبب كارثة صحية أبرزها زيت الذرة وعباد الشمس

إدارة الأهلي : لم نفاوض نوكس متوزو ولن نسير وراء ضغوط الوكلاء

عبدالعزيز عبدالشافي يقود بيراميدز مؤقتًا وفتح الله مساعدًا

أول تعليق من الشاب الكويتي معتنق اليهودية

حلمي طولان يكشف مفاوضاته مع الأهلي لضم ثنائي الفريق.. تفاصيل

تصرف مؤثر من مسافر على متن طائرة لتحقيق حلم سيدة مسنة.. شاهد ما فعل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟

تصرف مؤثر من مسافر على متن طائرة لتحقيق حلم سيدة مسنة.. شاهد ما فعل

سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه .. تفاصيل