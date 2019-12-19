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سيارات

خلي بالك..لا تتجاهل تلك العلامات والأصوات داخل سيارتك

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:11 م
خالد محيي الدين
يواجه بعض السائقين علامات وأصوات داخل سيارتهم، والتي قد تنم عن مشكلة جسيمة او عيب خطير داخل السيارة.

ولكن الأخطر من ذلك هو تجاهل بعض السائقين مالكي السيارات لتلك العلامات، لعدم الرغبة في فحص السيارة أو صيانتها في الوقت الحالي.

في صدد ذلك نعرض لكم في التقرير التالي ابرز العلامات الخطيرة التي يتجاهلها بعض السائقين، والتي قد ينتج عنها مشاكل جسيمة بالسيارة.

- يتجاهل بعض السائقين اللمبات التحذيرية داخل لوحة العدادات، والتي تظهر عطل او مشكلة في احدى اجزاء السيارة.

ولكن يشير الخبراء لخطورة اهمال او تجاهل تلك العلامات التحذيرية، ويجب علي قائد السيارة فحصها علي الفور للتأكد من سبب المشكلة وحلها.
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- قد تظهر بعض التسريبات الزيتية أو وجود ماء أسفل السيارة، والتي تحتاج لعلاج سريع قبل أن تتفاقم وتصبح أصعب وتحتاج تكلفة أكبر لصيانتها.

- تجاهل الأصوات الصادرة من الإطارات بسبب قلة ضغط الهواء، قد تسبب مع مرور الوقت في زيادة صلابة الإطار وتلفه بشكل سريع، فضلا عن استهلاك كمية أكبر من الوقود في المسافات الطويلة.

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