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رياضة

مرتضى منصور يتلقى عزاء شقيقته في مسقط رأسه بشالوش .. صور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:24 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ملك موسى
أقيم مساء أمس الخميس عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مسقط رأسه بقرية بشالوش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وحضر العزاء عدد من نجوم الرياضة والمجتمع وقيادات بمحافظة الدقهلية لتقديم واجب العزاء لمرتضى منصور في وفاة شقيقته.

وشيعت أمس جنازة شقيقة مرتضى منصور عقب صلاة الظهر من مسجد المتولي الكبير بمسقط رأسها بقرية بشالوش التابعة لمركز مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وظهرت على منصور ملامح الحزن على شقيقته.

وحضر عدد كبير من أهالى القرية وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بالكامل وعدد من اللاعبين السابقين من أجل مؤازرة مرتضى منصور الذى يتمتع بحب كبير داخل نادي الزمالك.
مرتضى منصور يتلقى عزاء شقيقته في مسقط رأسه بشالوش .. صور
مرتضى منصور يتلقى عزاء شقيقته في مسقط رأسه بشالوش .. صور
مرتضى منصور يتلقى عزاء شقيقته في مسقط رأسه بشالوش .. صور
مرتضى منصور يتلقى عزاء شقيقته في مسقط رأسه بشالوش .. صور
مرتضى منصور يتلقى عزاء شقيقته في مسقط رأسه بشالوش .. صور
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