تكريم عمرو سعد من التليفزيون المصري .. صور

كرم الإعلامي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام النجم عمرو سعد واهداء جائزة هذا العام عن أدائه المتميز في مسلسل "بركة" في الحفل تقيمه سنويا قناة نايل سينما وقطاع القنوات المتخصصة للنجوم المتميزين في الدراما المصرية.



حضر الحفل عدد كبير من النجوم والإعلاميين ورؤساء القنوات الفضائية.



الجدير بالذكر أن عمرو تعاقد مع سارة الطباخ المالكة لشركة "إيرث برودكشن" لإدارة أعماله خلال الفترة المقبلة.