مشروب طبيعي يفقدك 8 كيلو جرام شهريا ويقضي على غازات البطن

يعاني العديد من الأشخاص من غازات البطن والتي تسبب لهم معاناة ،كما تشعر السيدات بعدم تناسق الجسم وبروز شكل البطن بسبب العادات الخاطئة لتناول الطعام ، وهو ما يسبب انتفاخ البطن، ويمكن علاجها بطرق طبيعية من خلال مشروب طبيعي يفقدك الوزن الزائد ويجعلك تخسر أكثر من 8 كيلو جرام خلال شهر ويقضى على الغازات نهائيا توصي بتناوله خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ.









مشروب يفقدك 8 كيلو خلال شهر ويقضى على الغازات:





المكونات:

ملعقة كمون

نصف كوب ماء مغلى





طريقة التحضير:

معلقة كمون على نصف كوب ماء مغلى يوميا على الريق .









وأكدت " خبيرة الطب البديل " سلمى الحافظ "أن الكمون يساهم الكمون أيضًا في طرد الغازات والانتفاخات من الجسم بشكل فعال والاستفادة منه بشكل أفضل ، حيث يمكن تناوله بعد غليه في نصف فنجان من الماء وتناوله ثلاث مرات يوميًا قبل وجبة الطعام بنصف ساعة.





وأشارت إلى أن الكمون يساهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي وجعله يعمل بقدرة وكفاءة عالية ويخلص البطن نهائيًا من الانتفاخات والغازات التي تعد من أكثر الأمور المزعجة .



