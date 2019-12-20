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مرأة

اضرار شرب الكمون للحامل .. يسبب الإجهاض

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:01 م
اضرار شرب الكمون
اضرار شرب الكمون للحامل
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أمينة الدسوقى
اضرار شرب الكمون للحامل، تؤدى إلى الإجهاض وفقدان الحمل المبكر، وذلك نتيجة تسببها فى تقلصات الرحم أو نزيف الرحم، مما قد يؤدي إلى إجهاض مبكر أو فقدان الحمل، لذلك فإن استشارة الطبيب المختص أمر هام من أجل التأكد التوابل والأعشاب التي يمكن تناولها خلال فترة الحمل، أم السطور التالية ترصد لكٍ سيدتى اضرار شرب الكمون للحامل.

اضرار شرب الكمون للحامل

شرب الكمون للحامل يعد من ضمن التوابل التى تسبب الإجهاض نتيجة تقلصات الرحم، كما أنه من المواجد التى تجلب الحيض، لذلك تتمثل اضرار شرب الكمون للحامل فيما يلي:-

1- يعد الكمون ضمن المنشطات الرحمية، حيث يمكن أن يسبب شرب الكمون للحامل تحفيز الرحم وانقباضات الجرعات المركزة
2- التوابل التي تحفز الحيض، كما أن الكمون يؤدى إلى النزيف، لذلك فإن شرب الكمون للحامل هو طريقة محفوفة بالمخاطر لأنها تؤدى إلى النزيف.

3- يؤدى الكمون إلى الإحساس بحرقة وتهيج المعدة.
4- قد يؤدى شرب الكمون إلى زيادة حرارة الجسمعند بعض النساء الحوامل الأمر الذى يؤثر على الجنين.
5- لا ينصح شرب الكمون للنساء ذوات نسبة السكر في الدم، حيث يقلل الكمون من مستويات السكر في الدم.
6- ظهور طفح جلدى حيث تلاحظ بعض الحوامل بالإصابة بحساسية تجاه الكمون وظهور طفح جلدي

الأعشاب الممنوعة للحامل

1- الحلبة، بذور الحلبة لها تأثير منشط على الرحم، وبالتالي لا ينصح بها للنساء الحوامل.
2- أسافيتيدا وهى عبارة عن توابل يومية تستخدم في كل بيت، ولكن يجب على الحامل تجنبها لأنها قد تؤدي إلى الإجهاض، حيث يعمل كوسيلة لمنع الحمل ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقد الدم.
3- الثوم، حيث يحتوي الثوم على بعض المواد الفعالة والسامة التي لا ينصح بها للمرأة الحامل كما أنه يسبب حرقة ونزيف
4- النعاع هو عشب يريح الرحم وبالتالى قد يؤدى إلى الإجهاض فضلا عن نزول دم الحيض أثناء الحمل.
5- انجليكا هذا النوع من التوابل يحتوى على مادة يمكن أن تسبب ترقق الدم وبالتالي لا ينصح بها في الحمل.
مصدر المعلومات مواقع livestrong وmomjunction.
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