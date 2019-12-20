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محافظات

"بياعين السعادة".. 600 لحاف وكرتونة للقرى والتجمعات الصحراوية بمطروح

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
انطلقت اليوم الجمعة، قافلة مؤسسة بياعين السعادة والتي تحمل مواد غذائية وأغطية لعدد ٣٠٠ أسرة للتجمعات والقرى والنجوع الصحراوية بمدينتى براني والسلوم. 

وأوضح أحمد رمضان رئيس مؤسسة بياعين السعادة أن القافلة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و تحمل ٣٠٠ لحاف و٣٠٠ كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على قرى بمدينة السلوم وبراني.

وأوضح أن القرى المستهدفة قرية اوجارين بالسلوم ٨٠ كيلو قبلي براني ، وتجمع القعرة ٢٥ كيلو جنوب براني ،وتجمع عائلة حكارة 30 كيلو جنوب براني في إطار تحقيق التكافل الاجتماعى والتخفيف عن المواطنين خاصة الأكثر احتياجا .

وتقدم محافظ مطروح بالشكر على مبادرات المجتمع المحلى خاصة بياعين السعادة لخدمة أهالى مطروح خاصة الأسر الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم ، موجها للتنسيق بين مؤسسة بياعين السعادة ومديرية التضامن الاجتماعى للوصول إلى الأسر المستحقة بالفعل مع تذليل كافة العقبات لتيسير وصول القافلة وتوزيع المساعدات.
"بياعين السعادة".. 600 لحاف وكرتونة للقرى والتجمعات الصحراوية بمطروح
"بياعين السعادة".. 600 لحاف وكرتونة للقرى والتجمعات الصحراوية بمطروح
"بياعين السعادة".. 600 لحاف وكرتونة للقرى والتجمعات الصحراوية بمطروح
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