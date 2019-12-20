%37 نسبة استحواذ الأجانب بتعاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 62.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بـ البورصة المصرية الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.2 % والعرب على 4.2 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 270.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 21.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
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والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.6 % وسجل العرب 8.7 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,903.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1,046.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
تصدر قطاع بنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 12.8 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 886.6 مليون جنيه.
وتلاه قطاع خدمات مالية بتداول 129.5 مليون ورقة مالية بقيمة 620.2 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 146.4 مليون ورقة مالية بقيمة 485.2 مليون جنيه.
تصدر قطاع بنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 12.8 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 886.6 مليون جنيه.
وتلاه قطاع خدمات مالية بتداول 129.5 مليون ورقة مالية بقيمة 620.2 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 146.4 مليون ورقة مالية بقيمة 485.2 مليون جنيه.