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رياضة

جمال نور الدين: اتحاد رفع الأثقال تعامل مع أزمة المنشطات بـ عنجهية ..فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:18 ص
الناقد الرياضي،
الناقد الرياضي، جمال نورالدين،
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عبدالله هشام
قال الناقد الرياضي، جمال نورالدين، إن العشوائية والمصالح الشخصية هى التى تدير الرياضة المصرية، وليس رفع الأثقال، فقط، مشيرًا أننا نعانى من عدم وجود خبرات تدير هذه المنظومة.

وأضاف الناقد الرياضي، جمال نورالدين ، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن لعبة رفع الأثقال فى مصر تعاني من المنشطات منذ عدة سنوات، وفى المقابل تم التعامل مع هذه الأزمة بعشوائية وفهلوة.

وأوضح جمال نور الدين، إن الأخطاء التى وقع فيها الاتحاد المصري لرفع الأثقال، تسببت فى حرمان منتخبنا من المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية ، طوكيو 2020، على خلفية ثبوت 7 عينات إيجابية للمنشطات من لاعبي مصر خلال منافسات بطولة أفريقيا التي أقيمت عام 2016.

وأكد الناقد الرياضي إن الاتحاد الدولي حذر نظيره المصري، فى خطابات رسمية من منشطات وهدد بتوقيع عقوبات وكان الاتحاد المصري تعمل مع هذه المسألة بعنجهية شديدة.
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