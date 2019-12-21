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حوادث

ضبط صاحب محل لاتجاره فى الهواتف المحمولة مجهولة المصدر بعابدين

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:06 م
الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة مجهولة
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عابدين من ضبط صاحب محل لقيامه بالاتجار بالهواتف المحمولة مجهولة المصدر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات .

وعثر داخل المحل علي عدد 200 هاتف محمول صينى ماركات مختلفة و ٦٠٠ شاحن صينى و ١٧٥ بطارية هاتف محمول و ١٠٠ علبة هاتف محمول صينى ماركات مختلفة و ١٠٠٠ استيكر سريال مطبوع " مقلدين " و ٥٠٠ استيكر شهادة ضمان " مقلدين " جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لإعادة تغليفها داخل العلب المضبوطة ووضع السريال وشهادة الضمان المقلدين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتى ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .
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