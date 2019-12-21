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توك شو

طريقة عمل شوربة الذرة مع الشيف توتا مراد .. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:27 م
طريقة عمل شوربة الذرة
طريقة عمل شوربة الذرة
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قسم التوك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت طريقة عمل شوربة الذرة .

وجاءت مقادير طريقة عمل شوربة الذرة، كالتالي:
بصل ابيض مفروم
فصين ثوم مفرومين
كوب ذرة مسلوق
شوربة مغلية
4 ملاعق كبيرة جنين القمح
نصف كوب كريمة لباني
ملح ايزو سولت
روز ماري مجفف للتزيين

لمزيد من تفاصيل طريقة عمل شوربة الذرة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
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