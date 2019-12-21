طريقة عمل شوربة الذرة مع الشيف توتا مراد .. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت طريقة عمل شوربة الذرة .



وجاءت مقادير طريقة عمل شوربة الذرة، كالتالي:

بصل ابيض مفروم

فصين ثوم مفرومين

كوب ذرة مسلوق

شوربة مغلية

4 ملاعق كبيرة جنين القمح

نصف كوب كريمة لباني

ملح ايزو سولت

روز ماري مجفف للتزيين



لمزيد من تفاصيل طريقة عمل شوربة الذرة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو: