حسان دياب مهندس اتصالات وكمبيوتر يشكل حكومة لبنان الجديدة.. تعرف عليه

انتهت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في قصر بعبدا الجمهوري لتسمية رئيس الوزراء اللبناني الجديد وتكليفه بتشكيل الحكومة، بمشاركة غالبية أعضاء مجلس النواب الذي يضم 128 نائبا، حيث أفضت حصيلة الاستشارات إلى اختيار الدكتور حسان دياب وتكليفه بتأليف الحكومة الجديدة.





حسان دياب حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الاتصالات في جامعة ليدز متروبوليتان البريطانية عام 1981 ، ثم ماجستير في العلوم في هندسة الأنظمة من جامعة ساري بالمملكة المتحدة، ودكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة باث بالمملكة المتحدة.





ويشغل حسان دياب حاليا درجة أستاذ هندسة الكهرباء والكمبيوتر بكلية الهندسة والعمارة في الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وسبق له أن انتُدب من الجامعة الأمريكية في بيروت كعميد مؤسس لكلية الهندسة ورئيس مؤسس لجامعة (ظفار) في سلطنة عُمان عام 2004 ، ثم عُين عام 2006 في منصب نائب رئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.





وسبق وعين وزيرا للتربية والتعليم العالي في حكومة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي عام 2011 .





وكان 69 عضوا بمجلس النواب اللبناني اختاروا الدكتور حسان دياب ، لمنصب رئيس الحكومة الجديدة المرتقبة. وحصد "دياب" أصوات الكتل النيابية لكل من حزب الله، وتيار المردة، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر وحلفاؤه، إلى جانب نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، ونائب واحد مستقل.





و حسان دياب من مواليد بيروت 1 يونيو 1959 وهو متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان ويحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.





وأعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة" اثر لقائها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا ضمن الاستشارات النيابية، انها تسمي الوزير السابق حسان دياب لـتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.





وتمنت الكتلة في تصريح لرئيس الكتلة محمد رعد ان ينهض لبنان من هذه الازمة، ونأمل في حال حصل حسان دياب على الأغلبية ان يوفّق في مهمته.





وأكدت "نمد يد التعاون بشكل كامل من أجل حفظ الامن والاستقرار والنهوض بالبلد ومعالجة الازمة وندعو كل الفرقاء للتعاون".





وفى سياق متصل أعلنت كتلة "التكتل الوطني" اثر لقائها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا ضمن الاستشارات النيابية، انها سمّت الوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة.





يذكر ان كتلة التكتل الوطني حضر منها 3 نواب وهم فريد الخازن، اسطفان دويهي وحسين الحسيني، وتغيب النائبين طوني فرنجية بداعي السفر وفايز غصن لوجوده بالمستشفى.



