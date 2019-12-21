AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:28 م
صدى البلد
Advertisements
عدسة عمرو سيد
حرص مصطفى بكرى عضو مجلس النواب واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الاسبق على تقديم واجب العزاء للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى وفاة شقيقته.

وتلقى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجئمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر.

وتواجد مع المستشار مرتضى منصور عدد كبير من مسئولى نادى الزمالك لتلقى واجب العزاء حيت تواجد معه نائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم وأعضاء مجلس الادارة.

كما قدم واجب العزاء الكابتن محمود أبو رجيله نجم الزمالك السابق بالاضافة الى عدد كبير من محبى ومشجعى نادى الزمالك .



مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
مصطفى بكرى وعادل لبيب يعزّيان مرتضى منصور فى وفاة شقيقته | صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة ينعى والد ياسر إدريس وشقيقة مرتضى منصور

هاني حتحوت: خالص التعازي لـ رئيس الزمالك في وفاة شقيقته.. فيديو

اليوم.. مرتضى منصور يشيع جثمان شقيقته بقرية بشالوش

ملامح الحزن تسيطر عليه.. مرتضى منصور يتقدم جنازة شقيقته فى بشالوش ..فيديووصور

تشييع جثمان شقيقة رئيس نادى الزمالك.. صور وفيديو

حسني مبارك يعزي مرتضى منصور في وفاة شقيقته

ترشيحاتنا

من الأجمل ؟ مي عمر ودانا حمدان يتألقان بـ الأحمر المثير..صور

شطة عن تهديد الزمالك بالانسحاب من السوبر الأفريقي: ميقدرش يعمل حاجة

لاعبو الزمالك يشاركون فى تشييع جثمان إداري الفريق

موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

فايلر يجتمع مع ثنائي الأهلي

فأر صغير في العيش.. سقطات تسببت في إغلاق مطاعم شهيرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند

لحظة رومانسية.. قبلات عبير صبرى وزوجها تشعل السوشيال ميديا ..صور

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة