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محافظات

القتل يقود راجح وأعوانه للسجن 15 عاما.. محطات في محاكمة قاتلي محمود البنا شهيد الشهامة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:20 م
راجح والمتهمين
راجح والمتهمين
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محمد امين
أسدلت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية اليوم، الأحد، الستار على قضية مقتل الطالب محمود البنا، شهيد الشهامة بالمحافظة، على يد المدعو محمد راجح وثلاثة من رفاقه بعد اعتراضه لهم ومنعهم من التعدي على فتاة بالشارع.

وعقدت ثلاثة جلسات سرية للمحاكمة داخل قاعة محكمة جنايات الأحداث بشبين الكوم، واستمعت المحكمة في الجلسات إلى مرافعات المحامين، وأقوال الشهود في القضية. 

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ثم استعانت المحكمة بجهاز عرض فيديو داخل قاعة المحكمة لمشاهدة الواقعة، حيث سجلت الجريمة بواسطة كاميرات المراقبة الموضوعة بالشارع الذي ارتكبت فيه الواقعة، ثم أخذت المحكمة قرارها بتأجيل القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدار شهرين ونصف الشهر.

ثم أصدرت حكمها النهائي اليوم بالسجن 15 سنة لكل من المتهم محمد أشرف راجح، ومصطفى محمد مصطفى، وإسلام عاطف، بالسجن ١٥ سنة ومصادرة السلاح، ومعاقبة اسلام إسماعيل بالسجن ٥ سنوات.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.
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