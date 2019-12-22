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حوادث

يقتل زوجته بسكين لتحريرها محضرا ضده في منشأة ناصر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:15 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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محمد صبري
لم يتمالك زوج أعصابه وطعن زوجته بسكين بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات الزوجية، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقى مصرعها، فيما تمكن رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر، من مستشفى الشيخ زايد تفيد باستقباله ربة منزل (مصابة بجرح قطعي عميق بالظهر).

وبالانتقال والفحص وبسؤال المجني عليها، قررت بوجود خلافات زوجيه سابقة بينها وبين زوجها "عاطل"، قامت على أثرها بترك مسكن الزوجية وتحرير محضر ضده، وحال علم الأخير بذلك قام بالتعدي عليها بالضرب باستخدام "سكين" كانت بحوزته محدثًا إصابتها.

وفي وقت لاحق، وردت إشارة من ذات المستشفى تفيد بوفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
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