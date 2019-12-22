التعديل الوزاري | كل ما تريد معرفته عن نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا لتعريف الرأي العام بالدكتور محمد مجاهد الذي تقرر استمراره في منصب نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني
حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أن مجاهد يعد في الاساس أستاذ لـ التصميم الميكانيكي بكلية الهندسة جامعة القاهرة منذ عام 1990 ، وقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، كما حصل على جائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2016.
وأضافت وزارة التربية والتعليم في بيانها قائلة : لقد نشر "مجاهد" العديد من الأبحاث في المحافل الدولية ، و أشرف على عشرات الرسائل العلمية ، و قدم عشرات الاستشارات الهندسية لخدمة الصناعة المصرية ، شغل العديد من المناصب بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مجاهد له العديد من الاسهامات في مجال التعليم الفني ، حيث ساهم في إنشاء عدد من المجمعات التكنولوجية المتكاملة التي تعمل بنظام 3 +2 +2 وتنتهى بمنح درجة البكالوريوس في التكنولوجيا ، ومن أهم هذه المجمعات مجمع دمو بالفيوم ، والذى أنشأ بالتعاون مع إقليم ايميليا رومانيا الإيطالي ويعمل بمناهج مناظرة لمناهج التعليم الفني في دول الاتحاد الأوروبي.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
وجاء نواب الوزراء على النحو التالى: غادة نبيل، نائب وزير الاتصالات، وطارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران، وأيمن عاشور، نائيا لوزير التعليم العالي، ورضا حجازي، نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام والمعلمين .
كما وافق مجلس النواب، على تعيين أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم أيضا، وعلاء الدين عبد الحكيم، نائب وزير البترول، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ورأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار .
حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أن مجاهد يعد في الاساس أستاذ لـ التصميم الميكانيكي بكلية الهندسة جامعة القاهرة منذ عام 1990 ، وقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، كما حصل على جائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2016.
وأضافت وزارة التربية والتعليم في بيانها قائلة : لقد نشر "مجاهد" العديد من الأبحاث في المحافل الدولية ، و أشرف على عشرات الرسائل العلمية ، و قدم عشرات الاستشارات الهندسية لخدمة الصناعة المصرية ، شغل العديد من المناصب بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
وأكدت ان مجاهد كان أمينا للجنة قطاع التعليم الهندسي منذ 2008 وحتى 2018 حينما تم اختياره لمنصب نائب الوزير لشئون التعليم الفني.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مجاهد له العديد من الاسهامات في مجال التعليم الفني ، حيث ساهم في إنشاء عدد من المجمعات التكنولوجية المتكاملة التي تعمل بنظام 3 +2 +2 وتنتهى بمنح درجة البكالوريوس في التكنولوجيا ، ومن أهم هذه المجمعات مجمع دمو بالفيوم ، والذى أنشأ بالتعاون مع إقليم ايميليا رومانيا الإيطالي ويعمل بمناهج مناظرة لمناهج التعليم الفني في دول الاتحاد الأوروبي.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
وجاء نواب الوزراء على النحو التالى: غادة نبيل، نائب وزير الاتصالات، وطارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران، وأيمن عاشور، نائيا لوزير التعليم العالي، ورضا حجازي، نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام والمعلمين .
كما وافق مجلس النواب، على تعيين أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم أيضا، وعلاء الدين عبد الحكيم، نائب وزير البترول، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ورأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار .