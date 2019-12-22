هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.





ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.





طريقة عمل سندوتش كبيبة لشريف الحطيبي





مقادير سندوتش كبيبة:

كبيبة عيش شامي

خس مبشور

جزر مبشور

كزبرة خضراء

نعناع اخضر

فلفل اخضر شرائح

فلفل الوان مربعات صغيرة

عصير ليمونة

زيت





طريقة عمل سندوتش كبيبة

* اخلطي الكزبرة والنعناع والفلفل الاخضر وعصير الليمون وزيت خضروات وقليل من الماء في الكبة.

* ضعي الخس المبشور على العيش الشامي ثم الخليط ثم الكبيبة ثم الفلفل الالوان و قدميه.





طريقة عمل بطاطس فريسكس لغادة التلي .

مقادير بطاطس فرسكس

نصف كيلو بطاطس

كوب دقيق

مكعب مرقة

ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت





طريقة عمل بطاطس فرسكس

* يوضع البيكنج بودر على الدقيق ثم يضاف الكركم ثم يضاف مكعب المرقة عليهم

* يضاف القليل من الماء فوق الدقيق ليصبح خليط ثم توضع البطاطس به وتقلى في زيت غزير.





طريقة عمل صينية قرع بالبطاطا والجزر لنجلاء الشرشابي

مقادير صينية قرع بالبطاطا والجزر

نصف كيلو جزر مبشور

نصف كيلو قرع مبشور

نصف كيلو بطاطا مبشورة

1 كوب دقيق

1 كوب لبن

4 بيض فانيليا

1 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة سمنة

قشطة للوجه





طريقة عمل صينية قرع بالبطاطا والجزر:

* يخلط الجزر والبطاطا والقرع مع الدقيق واللبن والبيض والفانيليا والسكر

* يفرد الخليط في صينية مدهونة بالسمنة وتضاف قطع القشطة على الوجه