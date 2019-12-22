متحدث البرلمان : الانتقال إلى العاصمة الجديدة ليس من مكان إلى مكان ولكن من فكر إلى فكر آخر.. فيديو

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إبراهيم القادري



وأضاف "



وأوضح"



وتابع "



واستكمل " حسب الله " أننا نقوم بتحويل الدولة إلى رقمية والكترونية ونقوم بالتحويل للتعامل الرقمي الإلكتروني .

قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن الإصلاح الإداري مرتبط بالتحول الرقمي للدواليب الادارية المصرية وإسناد هذا الملف إلى رئيس الوزراء للتعجيل في تنفيذه ، وذلك لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى قرارا انه خلال سنة تنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. هذا الانتقال ليس من مكان الي مكان ولكن من فكر إلى فكر آخر والتحول من زمن الاوراق الي زمن الميكنة.وأضاف " حسب الله " خلال لقائه في برنامج " حديث المساء " المذاع علي قناة " ام بي سي مصر "، أن الحكومة الجديدة عندما تنتقل إلى العاصمة الادارية تدير الأمور من وجهة نظر جديدة ورؤى جديدة وفكر جديد ، كما ان الحكومة المصرية تعمل على تدريب الكوادر على التحول الرقمي.وأوضح" حسب الله " ان هناك جزءا كبيرا يعتمد علي فكرة الإصلاح الإداري وسيقوم الإصلاح الإدارى بالتعامل على الانترنت والتعامل عن طريق خدمات الكترونية تتاح لكل المصالح بالإضافة إلى تراجع الاستخدام النقدي في الخدمة .وتابع " حسب الله " ان المواطن سيتمكن من استخراج جميع أوراقه عن طريق الانترنت وسيكون السعر محددا ومعروفا ويمكن دفعه عن طريق الفيزا وهذا يحقق الادارة الرشيدة ويقوم بملاحقة الفساد .واستكمل " حسب الله " أننا نقوم بتحويل الدولة إلى رقمية والكترونية ونقوم بالتحويل للتعامل الرقمي الإلكتروني .