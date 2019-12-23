AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل الأزهرية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:56 ص
امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية
Advertisements
محمد شحتة
تبدأ صفوف النقل في المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اليوم الإثنين، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتبدأ الامتحانات للصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، اليوم الاثنين 23 ديسمبر، وتنتهي في 26 للصف الثالث، و29 من نفس الشهر للصفين الرابع والخامس.

كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر وتنتهي يوم الاثنين 6 يناير المقبل.

ويمتحن المبصرون شفويا في القرآن الكريم والمطالعة، ويمتحن المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.

وتعتبر مادة الثقافة الإسلامية مادة نجاح ورسوب للشهادة الإعدادية وتضاف للمجموع.

كما يتم امتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع في المعاهد النموذجية والخاصة فقط.
اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل الأزهرية
اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل الأزهرية
اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل الأزهرية
اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل الأزهرية
اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل الأزهرية
اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل الأزهرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مدارس الوادي الجديد

التعليم الأزهري في أسبوع .. حظر البلوزات الضيقة والشيفون بفرع البنات.. مسابقة طبخ لطالبات الدراسات الإسلامية.. إعلان جداول امتحانات صفوف النقل لـ الابتدائية والإعدادية

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

الليبيون يسخرون من أردوغان بهاشتاج #انا_ليبي_ولست_من_ضمن_المليون

صالح جمعة ينشر صورا له من تدريب الأهلي .. شاهد

حكم الزواج العرفي .. علي جمعة يحسم الجدل: جائر بشروط وليس زنا

صدمة العمر .. أب يكتشف كارثة بقبر ابنه الصغير .. لن تصدق ماذا وجد

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 18.. ليفربول محمد صلاح في الصدارة رغم الغياب

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

المبادئ أولا.. سيد عبدالحفيظ يعاقب لاعب الأهلي الصاعد بالتدريب مع فريق الشباب

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها