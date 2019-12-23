اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل الأزهرية





وتبدأ الامتحانات للصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، اليوم الاثنين 23 ديسمبر، وتنتهي في 26 للصف الثالث، و29 من نفس الشهر للصفين الرابع والخامس.





كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر وتنتهي يوم الاثنين 6 يناير المقبل.





ويمتحن المبصرون شفويا في القرآن الكريم والمطالعة، ويمتحن المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.





وتعتبر مادة الثقافة الإسلامية مادة نجاح ورسوب للشهادة الإعدادية وتضاف للمجموع.



