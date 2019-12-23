أخبار الرياضة| كواليس مفاوضات الزمالك مع السعيد.. ومرتضى منصور يعلن موقفه النهائي بشأن خوض السوبر الأفريقي في قطر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
محمد حلمي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد
كشف محمد حلمي ، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك عن كواليس مفاوضات القلعة البيضاء مع عبدالله السعيد منذ أكثر من 10 سنوات.
مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لخوض السوبر الأفريقي في قطر
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الموقف النهائي للقلعة البيضاء من خوض السوبر الأفريقي في قطر بعد توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأفريقي و دولة قطر.
صدمة للزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري
يواصل الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمود حمدي الونش، ثنائي الزمالك، الغياب عن فريقهما في مواجهة الإنتاج الحربي، مساء الثلاثاء المقبل، بداعي الإصابة.
نجم الزمالك عن انتقال كهربا للأهلي: لاعب غير ملتزم ومشاكله كتير
علق نجم نادى الزمالك السابق محمد حلمى على انتقال كهربا للنادى الأهلى و سلوكه أثناء فترة تولى حلمى مسؤولية المدير الفنى للقلعة البيضاء فى وقت سابق.
مدرب الزمالك السابق: شيكابالا رفض اللعب أمام الأهلي بعد إصابة ستانلي
أكد محمد حلمي، نجم نادى الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، رفض خوض مواجهة الفريق الأبيض أمام الأهلي بالدوري عام 2016.
محمد صلاح ينشر صورا من احتفاله بكأس العالم للأندية
نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورًا له من احتفاله بكأس العالم للأندية الذي حصده رفقة الريدز بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد.
المصري البورسعيدي يطلب نقل مبارياته للسويس
كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن إدارة النادي طلبت عودة مباريات فريق الكرة بالنادي لاستاد الجيش بالسويس بدلا استاد السويس الجديد.
تحقيق عاجل في الزمالك مع عواد وأبو جبل
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن فتح تحقيق فيما شهدته الساعات الماضية بشأن "الستوري" المتبادل بين الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل حارس الزمالك لمعرفة حقيقته.
هجوم قوي من مرتضى منصور على نجم الزمالك السابق
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تامر عبدالحميد نجم النادي الأبيض السابق بسبب تصريحات الأخير خلال الفترة الماضية.
محمد حلمي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد
كشف محمد حلمي ، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك عن كواليس مفاوضات القلعة البيضاء مع عبدالله السعيد منذ أكثر من 10 سنوات.
مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لخوض السوبر الأفريقي في قطر
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الموقف النهائي للقلعة البيضاء من خوض السوبر الأفريقي في قطر بعد توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأفريقي و دولة قطر.
صدمة للزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري
يواصل الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمود حمدي الونش، ثنائي الزمالك، الغياب عن فريقهما في مواجهة الإنتاج الحربي، مساء الثلاثاء المقبل، بداعي الإصابة.
نجم الزمالك عن انتقال كهربا للأهلي: لاعب غير ملتزم ومشاكله كتير
علق نجم نادى الزمالك السابق محمد حلمى على انتقال كهربا للنادى الأهلى و سلوكه أثناء فترة تولى حلمى مسؤولية المدير الفنى للقلعة البيضاء فى وقت سابق.
مدرب الزمالك السابق: شيكابالا رفض اللعب أمام الأهلي بعد إصابة ستانلي
أكد محمد حلمي، نجم نادى الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، رفض خوض مواجهة الفريق الأبيض أمام الأهلي بالدوري عام 2016.
محمد صلاح ينشر صورا من احتفاله بكأس العالم للأندية
نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورًا له من احتفاله بكأس العالم للأندية الذي حصده رفقة الريدز بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد.
المصري البورسعيدي يطلب نقل مبارياته للسويس
كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن إدارة النادي طلبت عودة مباريات فريق الكرة بالنادي لاستاد الجيش بالسويس بدلا استاد السويس الجديد.
تحقيق عاجل في الزمالك مع عواد وأبو جبل
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن فتح تحقيق فيما شهدته الساعات الماضية بشأن "الستوري" المتبادل بين الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل حارس الزمالك لمعرفة حقيقته.
هجوم قوي من مرتضى منصور على نجم الزمالك السابق
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تامر عبدالحميد نجم النادي الأبيض السابق بسبب تصريحات الأخير خلال الفترة الماضية.