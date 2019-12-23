إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بدار السلام فى سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، 5 أشخاص بينهم طفل مصابين في حادث انقلاب سيارة بطريق فرعي بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق سوهاج.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا خلال سير سيارة أجرة "سوزوكي" قيادة "منصور.ا.خ" 25 عاما سائق ويقيم بذات دائرة مركز دار السلام، بطريق فرعي بناحية "نقنق"، دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.



نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، "وليد.ع.ف" 30 عاما موظف، "شحاته.ع.ع" 52 عاما عامل، "عصام.ز.ا" 25 عاما عامل باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، نجل الرابع الطفل "يوسف.ع.ز" 5 سنوات مصابا كدمه بالفخذ الأيسر جميعهم من مستقلي السيارة يقيمون دائرة المركز.



تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤالهم نفوا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة.