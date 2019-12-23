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حوادث

الداخلية: إحباط تهريب كمية من المعادن النفيسة بمنفذ السلوم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:47 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كمية من المعادن النفيسة إلى داخل البلاد.

أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة منفذ السلوم البرى اعتزام (قائد سيارة نقل بمقطورة - مقيم بمحافظة الدقهلية) حال إنهاء إجراءات وصوله من إحدى الدول العربية عبر المنفذ، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.

عقب تفنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الجهات المعنية لتفتيش المذكور والسيارة قيادته، أسفرت أعمالها عن ضبط (984 كرت معدنى يشتبه فى كونه من المعادن النفيسة "ذهب، فضة") داخل السيارة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.
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