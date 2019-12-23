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حوادث

ضبط شخص استولى من مواطنين على 500 ألف جنيه بزعم توظيفها بالغربية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:00 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمنكت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 500 ألف جنيه من بعض المواطنين بالغربية بزعم توظيفها لهم فى تجارة الملابس الجاهزة.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (530,000 - خمسمائة وثلاثون ألف جنيه) لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد تلك الأرباح، وإمتنع عن رد أصل المبلغ.

أسفرت التحريات عن صحة الواقعة ، وقيام أحد الأشخاص (صاحب شركة ملابس جاهزة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج)، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم والحصول من الشاكيين المبالغ المالية المشار إليها تحت ذات الزعم.

أضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم الذين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، أمكن ضبط المتحرى عنه ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون .


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