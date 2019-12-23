إحالة أوراق متهم بقتل طفل وسرقة توك توك بالشرقية إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضى ، اليوم، حكمها بإحالة أوراق سائق قتل طفلا خنقا لسرقة التوك توك منه، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت هيئة المحكمة جلسة 23 مارس للنطق بالحكم.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا بوصول " السيد م " إلى مستشفى فاقوس العام جثة هامدة، فيما أكد " محمد السيد" والد المجنى عليه أن نجله تغيب بالتوك توك، وبعد أيام عثر عليه جثة هامدة.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث فاقوس، وتوصلت التحريات الي قيام "حمادة م " 18 سنة سائق توك مقيم مركز فاقوس، ومعه شخص آخر باستدراج المجنى عليه، لتوصيلهما إلى مكان بدائرة المركز، وفى الطريق وبعيدا عن المنطقة السكانية قام المتهم وصديقه بخنق الطفل بطرحة كانت بحوزتهما حتى فارق الحياة، وقاما سويا بالاستيلاء على التوك توك، ولاذا بالفرار.



وتم ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 44136 لسنة 2018 جنايات مركز فاقوس، وتمت إحالتهما إلى جنايات الزقازيق، التى قررت إحالة المتهم الأول إلى فضيلة المفتى، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى بوفاته.