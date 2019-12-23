شاهد .. قوات الشرطة تستعد لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة

واصلت وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، إستعدادًا لإستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية حيث فعلت مديريات الأمن خطة تأمين الاحتفالات من خلال الإنتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة ، للحفاظ على الأمن ، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الإحتفالات .



وشملت الخطط الأمنية ، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة ، وتسيير الأطواف الأمنية ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية .



كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية ، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الإستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية .



وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات ، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.