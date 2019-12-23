شاهد| أخر ظهور لرئيس الأركان الجزائري قايد صالح قبل وفاته

تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يرصد آخر ظهور لرئيس أركان الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح، الذي توفى صباح اليوم الاثنين إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 80 عاما.



وأوضحت وسائل الإعلام أن آخر ظهور للفريق قايد صالح كان يوم الخميس الماضي، خلال حفل تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، بقصر الأمم.



وتم منح الفريق أحمد قايد صالح وسام الاستحقاق نظرا "لجهوده الجبارة والدور الكبير الذي اضطلع به في المرحلة الحساسة، لضمان أمن البلاد ومؤسسات الجمهورية".



وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا قالت فيه: "يعلن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، ببالغ الحسرة والأسى، عن وفاة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي فاجأه الأجل المحتوم صباح هذا اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، على الساعة السادسة صباحًا، بسكتة قلبية ألمت به في بيته، ونُقل إثرها إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة.



وأضاف البيان "بهذا المصاب الجلل تفقِد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني الذي ترعرع في أحضانه وتشرَّب منه جنديًا فضابطا فقائدًا مجاهدًا عقيدةَ الوفاء للوطن والشعب".



وتابع البيان إنها "لفاجعة أليمة قاسية أن تودع الجزائر في هذا الوقت بالذات – وعلى حين غرة – قائدا عسكريا بمآثر وخصال الفريق أحمد قايد صالح، المجاهد الذي صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد، لمِا حباهُ الله به من حكمة وتبصّر وصفاء ووفاء للجزائر وللشهداء الأبرار ومن إخلاص للشعب الجزائري الأبي إخلاص تشهد عليه المرافقة الوطنية الصادقة والعمل الدؤوب المثابر على المرور بالجزائر إلى الأمن والأمان، آمنة مستقرة وشامخة. ".



واختتمت الرئاسة البيان بالقول إن: "التاريخ سيكتب هذه المآثر الجليلة بأحرف من ذهب على صفحة مشرقة وضاءة من حياة فقيد الوطن الفريق أحمد قايد صالح تولاّه المولى عز وجل بشآبيب رحماته في زمرة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انا لله و انا اليه راجعون".



وأعلن الرئيس الجزائري عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، وسبعة أيام بالنسبة للمؤسسات العسكرية.



كما قام الرئيس تبون بتعيين قائد القوات البرية اللواء سعيد شنقريحة، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي خلفا للراحل أحمد قايد صالح. حسبما ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي.



وخلال الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، المناهض للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أعلن الفريق أحمد قايد صالح دعم الجيش للحراك الشعبي إلى غاية تحقيق مطالب الشعب.



