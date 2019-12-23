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حوادث

أم تقتل رضيعتها لحملها سفاحا بمدينة نصر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:25 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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محمد صبري
نجح ضباط مباحث القاهرة بالاشتراك مع الامن العام فى كشف غموض بلاغ بوفاة طفلة رضيعه داخل شقتها بمدينة نصر ، حيث تبين أن والدتها وراء قتلها لحملها سفاحا فيها فقررت التخلص منها.

تبلغ لقسم أول مدينة نصر بوفاة طفل بشقة بعقار بدائرة القسم ، بالإنتقال تبين وجود آثار ضغط على منطقة الفم والأنف وخروج إفرازات .

بسؤال طالبة ومضيفة " سن 21، 47 مقيمتان بالشقة " قررتا حضور خادمة "سن30 مقيمة بدائرة قسم ثان السلام" وبرفقتها إبنها " عمر 6 أشهر" للقيام بأعمال النظافة والمبيت طرفهما .

وحال نومها قامت بالإتكاء على طفلها مما أدى لوفاته بسؤال الخادمة وتضيق الخناق عليها قررت أن الطفل ناتج عن حمل سفاح من شخص "حددته" ولرفض الأخير نسب الطفل له وعدم قيده بدفتر المواليد قررت التخلص منه فقامت بكتم أنفاسه عن طريق وضع وجهه على صدرها حتى توفى .
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