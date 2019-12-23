بخطوات سهلة وبسيطة | طريقة عمل الفلفل الأحمر المخلل

قدم الشيف الشربيني خلال برنامجه، طريقة تحضير الفلفل الأحمر المخلل في خطوات سهلة وبسيطة، فتعرف عليها خلال السطور التالية..
مقادير مخلل الفلفل الاحمر:
فلفل حار
ورق لورا
حبهان
عصير ليمون
كمون حصى
ثوم
هريسة
ملح
خل
سكر
كرفس
جزر
كزبرة خضراء
زيت
ماء
طريقة تحضير مخلل الفلفل الأحمر:
* يفتح الفلفل بالسكينة ثم يفرم الكرفس مع ثوم وملح خشن وليمون وجزر وفلفل حار.
* يضاف اليه ملح بكمية كبيرة ورشة سكر ثم تضاف الهريسة و يضاف خل بكمية كبيرة.
* يضاف حبهان وكزبرة خضراء مفرومة ثم يوضع الفلفل مع الخليط في برطمان زجاجي.
* يضاف اليه ورق لورا وحبهان وعصير ليمون وخل و زيت و ماء.
* يضاف اليه كمون حصى وفصوص ثوم وقليل من الهريسة.
* يضاف ملح مرة أخرى ثم يغلق البرطمان جيدا ثم يفتح بعد أسبوعين.
مقادير مخلل الفلفل الاحمر:
فلفل حار
ورق لورا
حبهان
عصير ليمون
كمون حصى
ثوم
هريسة
ملح
خل
سكر
كرفس
جزر
كزبرة خضراء
زيت
ماء
طريقة تحضير مخلل الفلفل الأحمر:
* يفتح الفلفل بالسكينة ثم يفرم الكرفس مع ثوم وملح خشن وليمون وجزر وفلفل حار.
* يضاف اليه ملح بكمية كبيرة ورشة سكر ثم تضاف الهريسة و يضاف خل بكمية كبيرة.
* يضاف حبهان وكزبرة خضراء مفرومة ثم يوضع الفلفل مع الخليط في برطمان زجاجي.
* يضاف اليه ورق لورا وحبهان وعصير ليمون وخل و زيت و ماء.
* يضاف اليه كمون حصى وفصوص ثوم وقليل من الهريسة.
* يضاف ملح مرة أخرى ثم يغلق البرطمان جيدا ثم يفتح بعد أسبوعين.