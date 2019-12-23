AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بخطوات سهلة وبسيطة | طريقة عمل الفلفل الأحمر المخلل

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:54 م
طريقة عمل الفلفل
طريقة عمل الفلفل الأحمر المخلل
Advertisements
حياة عبد العزيز
قدم الشيف الشربيني خلال برنامجه، طريقة تحضير الفلفل الأحمر المخلل في خطوات سهلة وبسيطة، فتعرف عليها خلال السطور التالية..

مقادير مخلل الفلفل الاحمر:

فلفل حار
ورق لورا
حبهان
عصير ليمون
كمون حصى
ثوم
هريسة
ملح
خل
سكر
كرفس
جزر
كزبرة خضراء
زيت
ماء

طريقة تحضير مخلل الفلفل الأحمر:

* يفتح الفلفل بالسكينة ثم يفرم الكرفس مع ثوم وملح خشن وليمون وجزر وفلفل حار.

* يضاف اليه ملح بكمية كبيرة ورشة سكر ثم تضاف الهريسة و يضاف خل بكمية كبيرة.

* يضاف حبهان وكزبرة خضراء مفرومة ثم يوضع الفلفل مع الخليط في برطمان زجاجي.

* يضاف اليه ورق لورا وحبهان وعصير ليمون وخل و زيت و ماء.

* يضاف اليه كمون حصى وفصوص ثوم وقليل من الهريسة.

* يضاف ملح مرة أخرى ثم يغلق البرطمان جيدا ثم يفتح بعد أسبوعين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر إيه النهارده؟.. فول بالطحينة والحمص وجبنة بالطماطم.. وعصير رمان فريش

هناكل إيه النهاردة .. مكرونة بالكريمة ودجاج بالفلفل والليمون .. والحلو: عصير موز بجيلي الفراولة

بـ خطوات سهلة وبسيطة.. تعرفي على طريقة عمل الخيار المخلل

هنتغدى ايه النهاردة؟.. كبسة بمذاق لا يقاوم والحلو أم على

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الخرشوف المخلل

في موسمه.. تعرفي على طريقة تحضير اللفت المخلل

ترشيحاتنا

يجب إقامتها فى بلد تحب كرة القدم | مدرب فلامنجو يهاجم قطر بسبب كأس العالم 2022

ظهور نادر| زوجة محمد حماقي نهلة الحاجري مطلوبة على جوجل لليوم الثاني على التوالي

حرب الأهلى والزمالك تشتعل فى إنبي بسبب الصخرة

لـ صحة القلب | 5 فوائد صحية للباذنجان الأسود

هاشتاج "عواد بره الزمالك" يتصدر تويتر عقب أزمته مع أبو جبل

للرجال فقط .. عصير سحري لتعزيز الصحة الجنسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

رد فعل عروس تجاه شقيقتها بعد تعرضها لحادث يثير الاستياء.. تفاصيل

ملابس جريئة وشيشة.. عارضات أزياء أثرن الجدل خلال زيارة الأهرامات