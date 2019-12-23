بخطوات سهلة وبسيطة | طريقة عمل الفلفل الأحمر المخلل

قدم الشيف الشربيني خلال برنامجه، طريقة تحضير الفلفل الأحمر المخلل في خطوات سهلة وبسيطة، فتعرف عليها خلال السطور التالية..



مقادير مخلل الفلفل الاحمر:



فلفل حار

ورق لورا

حبهان

عصير ليمون

كمون حصى

ثوم

هريسة

ملح

خل

سكر

كرفس

جزر

كزبرة خضراء

زيت

ماء



طريقة تحضير مخلل الفلفل الأحمر:



* يفتح الفلفل بالسكينة ثم يفرم الكرفس مع ثوم وملح خشن وليمون وجزر وفلفل حار.



* يضاف اليه ملح بكمية كبيرة ورشة سكر ثم تضاف الهريسة و يضاف خل بكمية كبيرة.



* يضاف حبهان وكزبرة خضراء مفرومة ثم يوضع الفلفل مع الخليط في برطمان زجاجي.



* يضاف اليه ورق لورا وحبهان وعصير ليمون وخل و زيت و ماء.



* يضاف اليه كمون حصى وفصوص ثوم وقليل من الهريسة.



* يضاف ملح مرة أخرى ثم يغلق البرطمان جيدا ثم يفتح بعد أسبوعين.



