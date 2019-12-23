معاون وزير الزراعة يكشف عن ثورة كبيرة في الصادرات الزراعية.. فيديو

قال محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن وزارة الزراعة تشهد ثورة كبيرة في الصادرات الزراعية نتيجة جهود العاملين في الوزارة، والبروتوكولات الجديدة التي سمحت للحجر الزراعي افتتاح أسواق جديدة مثل السوق الصيني "للعنب" مؤخرا.



وأضاف محمد القرش خلال حواره لـ برنامج «اليوم» الذي يذاع علي شاشة «دي إم سي» ، أن وزارة الزراعة في الوقت الحالي حريصة على تطبيق المعايير الزراعية العالمية، مما ساعد على وجود الثقة في المنتج الزراعي المصري، بالإضافة إلى تطبيق فكرة الأمان الغذائي للمحاصيل المصرية والكشف الدوري على المحاصيل لضمان خلوها من المبيدات.



وأشار معاون وزير الزراعة، إلي أن أكبر مشكلة كانت تواجه المحاصيل الزراعية في الخارج هي المعايير الزراعية، ولكن منذ عام 2018 تم رفع جميع المحظورات عن المحاصيل الزراعية ، موضحا أن محصول الجوافة تم رفع الحظر عنه من قبل الاتحاد الأوروبي مؤخرا .



وأوضح محمد القرش، أن الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها من قبل الحجر الزراعي والدولة المستوردة تنظم الاشتراطات في جودة المحاصيل المطلوبة، مشيرا إلي أن مصر حريصة دائما على استيفاء كافة الشروط المتفق عليها.



وأكد محمد القرش، أن هناك تتبع دائم للمحاصيل الزراعية من اول المزارعين حتي شركات التعبئة والتصدير، موضحا أنه يتم التنسيق بين الدول التي تم فتح اسواق معها في حالة وجود أي مخالفات ، مشيرا إلى أنه يتم الإخطار الفوري بين الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال مخالفة المعايير.