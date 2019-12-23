مع انطلاق ماراثون زايد .. تنظيم معرض المنتجات الحرفية وقافلة طبية بالسويس

تنظم وزارة الشباب والرياضة معرضًا للمنتجات الحرفية واليدوية، وقافلة طبية خلال الفترة من 25 حتى 27 ديسمبر الجاري ، تزامنًا مع قرب انطلاق النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري الذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة المقبلة.



ويشارك بمعرض وزارة الشباب والرياضة مجموعة من شباب العارضين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشمل " مشغولات تراثية ، جلود ، أخشاب ، أباجورات بالملح ، شموع ، أشغال يدوية بالمسمار، مشغولات نحاسية ، والعديد من المنتجات الحرفية واليدوية " بالاضافة إلى مشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص تقدم خدمات وهدايا مجانية لشباب محافظة السويس .



كما تُقيم وزارة الشباب والرياضة" قافلة طبية " تقدم مجموعة من الخدمات الطبية المجانية تشمل " قياس ضغط الدم – قياس السكر – قياس الوزن " بالإضافة إلى معرض يضم بعض المنتجات الطبية .



يأتي ذلك في اطار سعي وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في الحد من مشكلة البطالة ومساعدة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتهم ، بالاضافة إلى تقديم منتجات بأسعار مخفضة ومناسبة.



وكانت وزارة الشباب والرياضة اعلنت تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري والذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر ، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.